FINCANTIERI: PARISI, ITALIA DEBOLE, NON HA PIù CAPACITà CONTRATTUALE

2 agosto 2017- 14:55

Milano, 2 ago. (AdnKronos) - "L'Europa non ha leadership e capacità di visione, non si va oltre oltre gli interessi micro, e secondo, l'Italia è drammaticamente sola, debole e irrilevante sulla scena internazionale. L'italia non ha più una capacità contrattuale, un senatore francese è più importante di un Paese di 60 milioni di abitanti e quinta potenza mondiale". Lo afferma Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia intervistato da RaiNews24, in relazione alla vicenda Fincantieri - Stx. "E' incredibile quello che sta accadendo tra Italia e Francia. Tanti avevano pensato a Macron come al simbolo di un'Europa che rinasceva e ricordo che si cercava il Macron italiano, poi ci si è accorti che a Macron dell'Europa interessa poco, per lui è solo uno strumento di comunicazione. E siccome su questo tema ci sono interessi locali francesi, viene bloccato un processo di integrazione industriale che invece avrebbe rappresentato un tassello importante in un'Europa capace di un sistema di difesa comune". "Noi siamo stati comprati: Mediaset, Telecom italia, il management di Unicredit e Generali" afferma Parisi, evidenziando che "l'internazionalizzazione delle nostre industrie non è di per sé un disvalore, al contrario. Ma non c'è reciprocità: noi subiamo normative europee di apertura dei mercati e invece gli altri Paesi quando vogliono bloccare queste normative lo fanno senza problemi". "In Francia - conclude - stanno mettendo in atto un vero e proprio aiuto di Stato rispetto al quale l'Europa è muta. Così non va bene. Se avessimo alzato barricate rispetto all'ingresso dei francesi in Telecom e Mediaset pensiamo a cosa sarebbe successo".