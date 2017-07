FINCANTIERI: PARISI, SI RISCHIA CREPUSCOLO EUROPA, SERVE CAMBIAMENTO

27 luglio 2017- 19:43

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - "Il Governo Gentiloni colleziona una sconfitta al giorno da parte della Francia. Ieri il decisionismo francese in Libia che avanza grazie al vuoto del nostro esecutivo, e oggi la nazionalizzazione dei cantieri navali di Saint-Nazaire, che colpisce duramente Fincantieri e gli interessi italiani". Così Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia, sulla decisione della Francia di nazionalizzare Stx. "Tutto questo senza che l'Italia batta ciglio. Macron si sta rivelando un nazionalista, e ha già riposto nel cassetto la bandiera a 12 stelle, forse sventolata solo per contrapporsi a Marine Le Pen". Ma "ciò che preoccupa - osserva Parisi - è la debolezza italiana: una debolezza che mette a rischio tutta la Ue. Il nazionalismo francese avrebbe meno spazio con un'Italia in grado di sostenere i propri interessi e quelli dell'Unione, ma ciò non accade. Rischiamo di fatto il crepuscolo dell'Europa. L'Europa è nata dalla messa in comune di carbone e acciaio. Si è estesa ad Est con le lotte dei cantieri navali di Danzica. Oggi rischia di morire nei canteri navali di Saint-Nazaire, grazie all'insignificanza internazionale di un Governo sempre più imbarazzante targato Partito Democratico. Quante altre umiliazioni da Francia o Austria o Germania o Ungheria ci prepariamo a subire? Serve un grande cambiamento e un centrodestra che salvi insieme l'Italia e l'Europa".