FINCANTIERI: POTETTI (FIOM), GOVERNO DIFENDA NOSTRA INDUSTRIA

24 luglio 2017- 14:57

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "Il governo intervenga per difendere la nostra industria". A chiederlo è Fabrizio Potetti, responsabile Fiom-Cgil per Fincantieri. "La debolezza mostrata da subito da parte del governo nel contrastare l’iniziativa di Macron su Fincantieri, sta producendo il risultato peggiore per l’Italia che, partita con Fincantieri che aveva acquisito dal Tribunale fallimentare il 66,8% di Stx France, rischia di ritrovarsi con una società al 50%, con il diritto di veto dei francesi", dice Potetti. "Un’operazione - sottolinea il sindacalista - che cambia radicalmente di segno a favore dei francesi e che, a questo punto, proprio in considerazione della debolezza mostrata da chi per il governo si è occupato del dossier, pone diversi problemi. Per la Fiom-Cgil l’arretratezza e inadeguatezza delle infrastrutture italiane per quanto riguarda i bacini, piccoli e insufficienti a costruire navi di grandissime dimensioni, sono un problema enorme che va affrontato urgentemente da governo, Regioni e la stessa Fincantieri". "Inoltre il nuovo equilibrio trovato dovrà chiarire anche cosa succederà nel campo della costruzione delle navi militari, viste le tecnologie fornite da Leonardo/Finmeccanica a Fincantieri sulle Fremm, le fregate costruite su un progetto congiunto Italia-Francia, e gli interessi francesi di Dcns e Thales su queste stesse forniture", dice ancora Potetti.