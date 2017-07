FINCANTIERI: POTETTI (FIOM), GOVERNO DIFENDA NOSTRA INDUSTRIA (2)

24 luglio 2017- 14:57

(AdnKronos) - "Questa delicata partita, tutta giocata a favore dei francesi, dovrebbe aprire una discussione più ampia su quanto sta avvenendo a livello europeo sulle difficoltà incontrate dalle società italiane nelle acquisizioni all’estero e, di contro, nella estrema arrendevolezza nella difesa delle nostre poche e ultime grandi società. Il governo - chiede Potetti - cambi decisamente impostazione e pretenda reciprocità nelle operazioni di carattere europeo, a maggior ragione nel momento in cui si discute di una integrazione dell’industria della difesa". "È necessario difendere le nostre produzioni e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori italiani di Fincantieri, per questo come Fiom-Cgil avvieremo una grande campagna di sensibilizzazione su questi temi", conclude il sindacalista.