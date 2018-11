8 novembre 2018- 19:25 Fincantieri: ricavi 9 mesi +8,5% a 3,8 mld, ebitda a 281 mln +20,8%

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Risultati in crescita per Fincantieri nei primi 9 mesi dell'anno. I ricavi registrano un incremento del 8,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando le aspettative di crescita per il 2018 per tutti i settori del Gruppo. L’ebitda del gruppo al 30 settembre 2018 è pari a euro 281 milioni (+20,8% rispetto al 30 settembre 2017) con un ebitda margin pari al 7,3% in aumento rispetto al 6,5% al terzo trimestre 2017; tale andamento è guidato dall’ulteriore positiva performance del settore Shipbuilding nel trimestre.