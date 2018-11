8 novembre 2018- 19:35 Fincantieri: ricavi 9 mesi +8,5% a 3,8 mld, ebitda a 281 mln +20,8%(2)

(AdnKronos) - Fincantieri prevede risultati per l’esercizio 2018 in linea con le proiezioni economico-finanziarie comunicate in sede di presentazione del Piano Industriale 2018-2022. La crescita dei ricavi prevista nel quarto trimestre consente di confermare l’obiettivo di incremento dei ricavi del 3-6% su base annua con una marginalità pari a circa il 7,5%. Confermato anche l’obiettivo di marginalità compresa tra 1,8% e 2% per l’utile netto adjusted. La posizione finanziaria netta si attesterà a fine 2018 tra euro 400-600 milioni a debito in coerenza con la costante crescita delle dimensioni e del valore delle unità cruise in costruzione e con il relativo calendario delle consegne. Per quanto riguarda il settore Shipbuilding, nell’ultimo trimestre del 2018 Fincantieri prevede la consegna di 3 navi tra cui 1 nave da crociera e 2 unità appartenenti all’area di business delle navi militari, la piena operatività del programma di rinnovo della flotta della Marina Militare Italiana, nonché le prime fasi delle attività di produzione relative alla commessa per il Ministero della Difesa del Qatar. Permanendo la crisi del settore oil & gas, il Gruppo ha efficacemente implementato una strategia di diversificazione di VARD che ha già portato impatti significativi in termini di crescita di ordini e ricavi. Tuttavia tale strategia sta richiedendo una riconfigurazione organizzativa e produttiva finalizzata a garantire nel medio termine il necessario rafforzamento delle competenze e della competitività aziendale necessarie al recupero della marginalità. Nel 2018, per il settore Sistemi, Componenti e Servizi, si prevede la conferma del trend di crescita dei ricavi, grazie allo sviluppo del backlog relativo al rinnovo della flotta della Marina Militare Italiana, della commessa Qatar e dei maggiori volumi per la produzione di cabine e aree pubbliche trainati dalla crescita dell’area di business delle navi da crociera.