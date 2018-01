FINCANTIERI: SI STRINGONO TEMPI PER CLOSING SU STX (2)

24 gennaio 2018- 15:23

(AdnKronos) - Intanto, Fincantieri è al lavoro sul nuovo piano industriale che terrà conto dell'ingresso nel perimetro del gruppo di Stx. Il business plan sarà presentato insieme ai conti del 2017 sulla base del calendario finanziario che verrà definito a breve dal gruppo. Più lunghi sono, come previsto, i tempi per il dossier sul militare. Secondo l'agenda dettata dall'accordo intergovernativo di settembre, è fissata al 30 giugno prossimo la scadenza per presentare una road map per la graduale integrazione tra Fincantieri e Naval Group. I lavori sono nel vivo e si stanno svolgendo incontri periodici tra le parte a tutti i livelli. Ma Fincantieri, in questa fase, non guarda solo alla Francia. L'attenzione del gruppo triestino è focalizzata anche sulle grandi gare internazionali. Prima fra tutte, quella in Australia dove il gruppo italiano è nella short list, dove figurano anche gli inglese di Bae Systems e gli spagnoli di Navantia, per l'aggiudicazione da parte della Reale Marina australiana della commessa di 9 fregate per un controvalore di circa 20 miliardi di euro. Il vincitore della gara dovrebbe essere selezionato entro il primo trimestre 2018.