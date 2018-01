FINCANTIERI: SI STRINGONO TEMPI PER CLOSING SU STX (3)

24 gennaio 2018- 15:23

(AdnKronos) - Fincantieri è anche scesa in campo, presentando la propria manifestazione di interesse, per la maxi gara Usa per 20 future fregate multiruolo nell'ambito del programma Ffg (Guided Missile Frigate). Attraverso la controllata statunitense Fincantieri Marine Group, la società ha risposto, infatti, alla Rfp (Request for proposal), lanciata a dicembre. Fincantieri punta su un progetto di Fremm con varianti per rispondere agli standard e ai requisiti della Marina Usa. L'aggiudicazione dovrebbe avvenire nel 2020. Riflettori anche sul Canada dove a fine novembre Fincantieri ha presentato un'offerta con Naval Group per la fornitura di 15 navi da combattimento di superficie alla Royal Canadian Navy. L'offerta è però arrivata al di fuori dei termini della gara. Il progetto non è solo sulla carta ma si basa sulle Fremm in esercizio e i suoi costi sono la metà di quelli stanziati dal programma. E per questo nel Paese nordamericano il dibattito sarebbe aperto.