FINCANTIERI: STRAPPO PARIGI SU STX, PER ROMA GRAVE E INCOMPRENSIBILE/ADNKRONOS

27 luglio 2017- 19:42

Roma, 27 lug. (AdnKronos) - Si interrompe la marcia di Fincantieri verso Saint Nazaire. Dopo il muro contro muro tra Roma e Parigi sulla governance di Stx France, il Governo francese fa quadrato a "difesa dei propri interessi strategici" e va diritto sulla strada della nazionalizzazione temporanea dei cantieri bretoni. Una scelta accolta, a stretto giro, dalla dura risposta dell'esecutivo italiano per voce dei ministri dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e dello Sviluppo economico, Carlo Calenda: "è grave e incomprensibile", dichiarano ribadendo che non c'è motivo perché Fincantieri non possa detenere la maggioranza di Stx. Una decisione, quella del Governo d'oltralpe, maturata dopo che l'esecutivo italiano ha respinto l'ultimatum sulla proposta francese di una governance paritetica al 50%, ma che, tuttavia, ancora nelle prime ore della mattina, non appariva così imminente. Anzi, sembrava ancora che potessero esserci ancora dei tenui spiragli se non altro perchè il termine per esercitare il diritto di prelazione sarebbe scaduto il 29 luglio e perchè lo stesso portavoce del Governo francese aveva escluso l'ipotesi di una nazionalizzazione. Invece, arriva l'accelerazione, anticipata dal quotidiano 'Le Monde' che ha attribuito la svolta al Presidente Emmanuel Macron. E quando poi viene annunciata una conferenza stampa del ministro dell'Economia, Bruno La Maire, diventa subito chiaro che i giochi sono fatti. E così è: alle 15 Le Maire annuncia che lo Stato francese eserciterà il diritto di prelazione su Stx.