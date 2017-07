FINCANTIERI: STRAPPO PARIGI SU STX, PER ROMA GRAVE E INCOMPRENSIBILE/ADNKRONOS (2)

27 luglio 2017- 19:42

(AdnKronos) - L'esercizio del diritto di prelazione sui cantieri di Saint-Nazaire è previsto dai patti parasociali sottoscritti con Stx Offshore & Shipbuildings, la holding coreana finita in procedura fallimentare e alla quale fa capo il 66,7% rilevato formalmente da Fincantieri a valle dell’iter avviato dal tribunale di?Seul. I 60 giorni di tempo previsti sarebbero scaduti, appunto, il 29 luglio. La scelta di nazionalizzare Stx, spiega Le Maire, è dettata "dall'esigenza di difendere gli interessi strategici della Francia". La nazionalizzazione non potrà che essere "temporanea", puntualizza sottolineando che non c'è una "vocazione" perchè i cantieri rimangano nella sfera dello Stato. La linea è ferma ma Parigi, almeno a parole, non sembra voler chiudere del tutto la porta a Roma. "Andrò a Roma martedì prossimo per discutere con i ministri Padoan e Calenda", annuncia, infatti, Le Maire. Il dossier STx è poi uno dei temi di un colloquio cordiale, hanno riferito fonti di Palazzo Chigi, nel corso della telefonata che, nel pomeriggio, il Premier Paolo Gentiloni ha ricevuto da Macron."Non c'è nessun sospetto sui nostri amici italiani", precisa Le Maire assicurando "la volontà di costruire un bel progetto industriale europeo con l'Italia" e Fincantieri. Ma ora ci sono, sottolinea, "delle sfide in termini di impiego". "I cantieri hanno 12 miliardi di euro di commesse, 11 anni di lavoro ma se domani ci fosse un peggioramento della congiuntura che garanzie abbiamo sull'occupazione? Servono garanzie", insiste il titolare dell'Economia francese.