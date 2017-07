FINCANTIERI: SU STX MURO CONTRO MURO ITALIA-FRANCIA, ACCORDO A RISCHIO/ADNKRONOS

26 luglio 2017- 18:17

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - Muro contro muro tra Italia e Francia nella partita di Fincantieri per il controllo di Stx. A tre giorni dalla deadline del 29 luglio, scadenza fissata dal Governo francese per esercitare il diritto di prelazione in assenza di un accordo su una governance paritetica al 50% dei cantieri navali di Saint Nazaire, si alzano sempre di più i toni dello scontro a colpi di botta e risposta tra Parigi e Roma. Con il risultato che l'accordo è appeso a un filo sempre più esile e più che verso un sicuro approdo sembra navigare verso il porto delle nebbie. Il tutto mentre il titolo del gruppo navalmeccanico vive una giornata travagliata arrivando a perdere il 13% a Piazza Affari e chiudendo in calo dell'8,67%. La giornata di oggi segna, infatti, un ulteriore irrigidimento su posizioni contrapposte tra l'esecutivo italiano e quello francese. A rincarare la dose, dopo le dichiarazioni rese ieri al Senato, è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, confermando che l'intesa proposta al Governo italiano è sempre sul tavolo e se non dovesse essere accettata, lo Stato francese eserciterà il proprio diritto di prelazione. Un passaggio che apre di fatto la strada alla nazionalizzazione del sito industriale.Non tarda la risposta da Roma, con i ministri dell'Economia Pier Carlo Padoan e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, e da Trieste con l'ad di Fincantieri Giuseppe Bono. Un asse compatto al quale si unisce anche la voce del sindacato. Il titolare del dicastero di via XX Settembre prende atto "con rammarico" dell’orientamento del Governo francese. “L’attuale esecutivo francese ha deciso di cancellare accordi già presi sulla presenza di Fincantieri nella compagine sociale di STX – dichiara il ministro Padoan – Abbiamo dato la nostra disponibilità ad ascoltare le esigenze del nuovo governo, ma non c’è nessun motivo - evidenzia - per cui Fincantieri debba rinunciare alla maggioranza e al controllo della società francese”.