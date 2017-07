FINCANTIERI: SU STX MURO CONTRO MURO ITALIA-FRANCIA, ACCORDO A RISCHIO/ADNKRONOS (2)

26 luglio 2017- 18:17

(AdnKronos) - Quello che francamente non si comprende, è, in sostanza, la linea del Governo, è perché i francesi considerino accettabile che una società coreana detenga il 66 percento di una società francese, mentre rifiutano che una società italiana ne detenga il 51 percento. L’eventuale nazionalizzazione di un’impresa francese al solo fine di impedire a un’impresa italiana di acquisirne il controllo solleva molti dubbi sulla genuinità dell’impegno francese in favore di una maggiore integrazione europea."Non abbiamo nessuna intenzione di andare avanti se non ci sono le condizioni", avverte Calenda, ricordando anche che "la maggioranza è stata data precedentemente ai coreani". "Credo - dice il ministro - che questo sia un buon test per capire se chi parla di europeismo e di valori liberali poi li applica anche". Al momento, comunque, riferisce, non è previsto alcun incontro in agenda a livello di Governi.E anche l'ad Bono fa riferimento ai coreani. "Siamo italiani ed europei ma possiamo accettare di essere trattati meno dei coreani", scandisce nella conference call per la presentazione agli analisti dei risultati del primo semestre. "Siamo fiduciosi che l'accordo sara' raggiunto ma per noi resta la condizione che la combinazione delle due societa' possa creare ulteriormente valore", afferma Bono. E punto fermo fissato dall'ad del gruppo è che "non è negoziabile il venir meno del fatto che la combinazione tra le società debba portare alla creazione di valore". "No abbiamo bisogno di Stx", incalza. "La posizione strategica di Fincantieri è la migliore al mondo. Abbiamo molti negoziati in corso e un grande backlog".