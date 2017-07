FINCANTIERI: TAJANI, SERVONO CAMPIONI EUROPEI PER SFIDA GLOBALE

27 luglio 2017- 18:09

Roma, 27 lug. (AdnKronos) - "Noi abbiamo bisogno di campioni europei per affrontare la sfida globale e confrontarci con la Russia, gli Stati Uniti, la Cina e l'India. Non abbiamo bisogno di campioni nazionali". A dichiararlo in un'intervista al Gr1 il Presidente del parlamento europeo Antonio Tajani parlando del caso Stx Fincantieri. "La globalizzazione - sottolinea - impone un cambiamento e la direzione giusta per una forte politica industriale europea è puntare su realtà europee".