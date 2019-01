12 gennaio 2019- 11:22 Fincantieri: Toti, 'ora abbiamo Europa a due moralità'

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - L'intervento della Commissione Ue, dopo la richiesta di Francia e Germania, sulla proposta di acquisizione di Stx da parte di Fincantieri "lo trovo uno scandalo. Mi sembra un'Europa non solo a due velocità ma a due moralità". Lo dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su Sky Tg 24. "Credo -aggiunge- che sia l'ennesimo errore di un'Europa che ne sta facendo tantissimi e sta avvantaggiando tutti coloro che nell'Europa, ahimè, ci credono sempre di meno. Non vedo perchè oggi Credit Agricole sia una delle principali banche del nostro Paese, non vedo perchè si ragiona nei corridoi di una fusione tra Carige e magari un altro gruppo francese, Bnp Paribas, come ho sentito dire, mentre se un'eccellenza straordinaria a livello mondiale come è diventata Fincantieri si vuole fondere con un'azienda francese questo turbi gli interessi nazionali del governo francese".