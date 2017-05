FINCANTIERI: UILM, ACCORDO SU TRASFERIMENTO MECCANICA A RIVA TRIGOSO

5 maggio 2017- 13:37

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Accordo fatto sul trasferimento a Riva Trigoso della divisione Sistema e Componenti di Fincantieri dal primo giugno prossimo. Ad annunciarlo il segretario generale della Uilm di Genova, Antonio Apa. Un'intesa raggiunta ieri da Fim, Fiom e Uilm con la direzione della divisione Militare, in un contesto di "mercato sempre più competitivo che richiede un sempre maggiore efficientamento dei processi, al fine di addivenire ad un’ottimizzazione ed al conseguimento di un livello di competitività in linea con le richieste del mercato", sottolinea Apa."Dopo innumerevoli discussioni siamo riusciti a individuare un percorso che ha portato ad un abbattimento del 20% su 71 risorse da trasferire. Inoltre abbiamo stabilito un criterio di fungibilità che consente la possibilità, a fronte di assunzioni che potrebbero verificarsi nella sede di Via Cipro, di un possibile ritorno di alcune risorse nella stessa sede. Infine abbiamo costruito un articolato salariale che và incontro alle aspettative dei lavoratori con tempistiche diverse", riferisce il sindacalista. "Una prima fase dà ai lavoratori una tantum di 3.100 euro lordi per 18 mesi erogabili dal mese successivo al trasferimento e una seconda fase a regime di 220 euro lordi mensili a partire dal 1 gennaio 2019. Abbiamo ricercato l’intesa - sottolinea Apa - in quanto siamo dell’avviso che la concentrazione di risorse presso un unico sito assicura non solo il miglioramento del processo ma valorizzerà e ottimizzerà la Divisione Sistemi e Componenti nell’ambito del sito di Riva Trigoso".