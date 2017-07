FINCANTIERI: UILM, PREOCCUPATI PER STX, RISPETTARE ACCORDI

26 luglio 2017- 12:16

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - “Siamo seriamente preoccupati dello stato dei rapporti tra Italia e Francia in merito alla gestione dei cantieri navali d’Oltralpe di Saint Nazaire. Come sindacato ribadiamo la necessità irrinunciabile che vengano rispettati gli accordi già definiti, riconoscendo a Fincantieri la maggioranza nel capitale, decisiva per la gestione del cda. Proprio il consiglio di amministrazione dovrà essere in grado di fare quelle scelte industriali utili a consolidare e sviluppare le attività del nuovo gruppo”. Lo dichiara Michele Paliani, coordinatore nazionale del settore cantieristico della Uilm a pochi giorni dalla scadenza del 29 luglio, termine ultimo per il governo francese (che ora detiene il 33,3% di Stx France) per esercitare il diritto di prelazione sul 66,66% acquistato da Fincantieri a Seul. “Fincantieri è un gruppo in buona salute e che compete a testa alta sui mercati internazionali – ha continuato Paliani- come dimostrano i dati della semestrale: ricavi in crescita, carichi di lavoro in aumento, buoni rendimenti per gli azionisti che hanno sostenuto gli investimenti". "Con l’acquisizione italiana di Stx France questo processo di ampliamento può fortificarsi ancor di più, grazie al valore aggiunto della creazione di un grande polo europeo della cantieristica in grado di competere sullo scenario internazionale. Perché ciò avvenga è fondamentale che Fincantieri possa avere la piena gestione della prospettiva industriale di Stx e che i francesi rinuncino a quella ‘grandeur’ davvero dannosa nella vicenda in questione e nel contesto europeo”, conclude Paliani.