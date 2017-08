FINCANTIERI: VALLASCAS (M5S), GOVERNO HA RESO ITALIA TERRA RAZZIE

2 agosto 2017- 18:05

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - "Sono lontani i tempi dei cinguettii di giubilo di Renzi e Gentiloni che straripanti di gioia salutavano Macron definendolo una speranza che si aggira per l'Europa. Lui rispondeva 'Marciamo insieme'. Verso cosa si chiederanno gli italiani adesso? Verso la liquidazione definitiva del nostro Paese?". Questo l'incipit del discorso con il quale il deputato del M5S Andrea Vallascas ha incalzato il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda sul caso Fincantieri-Stx. "Fateci capire: ci stiamo preparando a diventare la prima vittima della grandeur francese o piuttosto che essere vittime di Macron lo siamo dell'inettitudine del Governo Gentiloni?", ha chiesto il deputato. La vicenda Fincantieri è una vera batosta per il nostro Paese: "Fincantieri fa capo a Cdp attraverso Fintecna per il 71%. Ha un fatturato da oltre 4,4 miliardi e 20mila dipendenti. Ha inoltre 24 miliardi di ordini per navi da realizzare. Stx France ha appena 1,4 miliardi di giro d’affari e 6 miliardi di commesse. Cosa succede? Macron, l'unica speranza d'Europa per Gentiloni,fa saltare l'intesa". "Ma non è colpa di Macron - prosegue il parlamentare - se abbiamo un Governo totalmente privo di strategie sul futuro dell’industria e della manifattura, se non quella che ci propina da anni, svendere gli asset produttivi per fare cassa. Da Bnl a Parmalat, da Pioneer a Cariparma, da Fendi, Bulgari sino a Telecom, ricordiamolo una grande azienda che opera in un settore strategico come quello delle telecomunicazioni e della trasmissione, spolpata da una banda di speculatori senza scrupoli.. e su cui non deteniamo più nemmeno una quota di minoranza, sino all'assalto di Bolloré a Mediobanca. Ma dove era la politica mentre la Francia faceva razzia? Forse nello stesso posto in cui sta adesso, nelle segreterie di partito a disegnare collegi e strategie su come mettere in salvo la poltrona".