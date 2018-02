FINCANTIERI: VARATA OTTAVA FREGATA MULTIRUOLO 'ANTONIO MARCEGLIA' (2)

3 febbraio 2018- 16:42

(AdnKronos) - Il programma Fremm, che rappresenta lo stato dell’arte della difesa italiana ed europea, nasce dall'esigenza di rinnovamento della linea delle unità della Marina Militare della classe Lupo (già radiate) e Maestrale (prossime al raggiungimento del limite di vita operativo), costruite da Fincantieri negli anni Settanta. Nel corso del 2013 sono state consegnate 'Carlo Bergamini' e 'Virginio Fasan', nel 2014 'Carlo Margottini', nel 2015 'Carabiniere', nel 2016 'Alpino' e nel 2017 'Luigi Rizzo'. Con l’esercizio dell’opzione, nell’aprile 2015, per la costruzione della nona e della decima unità, la cui consegna è prevista dopo il 2020, si è data completa attuazione al programma italiano. L’iniziativa vede la partecipazione in qualità di prime contractor per l’Italia di Orizzonte Sistemi Navali (51% Fincantieri, 49% Leonardo) e per la Francia di Armaris (Naval Group + Thales). Questa cooperazione ha capitalizzato l’esperienza positiva del precedente programma italo-francese 'Orizzonte' che ha portato alla realizzazione di due cacciatorpediniere per la Marina italiana, l’'Andrea Doria' e il 'Caio Duilio'.