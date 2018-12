11 dicembre 2018- 15:22 Firenze: Mugnai, Toninelli inadeguato, si dimetta

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Toninelli continua senza sosta nella sua opera di tentata distruzione di tutto ciò che è sviluppo e progresso. Al ministro del no alle infrastrutture voglio dare una notizia: un piano nazionale aeroporti esiste già ed il bello è che dovrebbe conoscerlo”. Lo afferma, in una nota, Stefano Mugnai, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e coordinatore regionale Fi Toscana, commentando le dichiarazioni del ministro che ha affermato che il dossier per il potenziamento e la messa in sicurezza dello scalo aeroportuale Firenze deve essere inquadrato nel piano nazionale degli aeroporti.“E’ ormai chiaro che Toninelli non sa di cosa parla e si conferma, se mai ce ne fosse bisogno, totalmente inadeguato al ruolo che ricopre. Se avesse un minimo di dignità, già per il solo fatto di essere considerato più che un ministro un noto gaffeur, dovrebbe dimettersi, all’istante. La Toscana non merita di pagare un prezzo così alto, dopo quello già scontato per l’immobilismo e le incertezze della sinistra in materia di infrastrutture”, conclude.