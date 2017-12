FIRENZE, TRAVOLTO E UCCISO DA UN FURGONE: CACCIA AL PIRATA

9 dicembre 2017- 10:33

Firenze, 9 dic. - (AdnKronos) - Travolto e ucciso un pedone sulla strada a Montespertoli (Firenze). La vittima è un commerciante fiorentino di 49 anni. E' accaduto verso la mezzanotte, in località Anselmo, in via Virginio all'altezza del numero civico 662. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri che stanno indagando sull'episodio, è stato investito probabilmente da un furgone. L'uomo, che si trovava a Montespertoli per seguire un'attività commerciale di proprietà, dopo essere stato investito non è stato soccorso dal conducente del veicolo, che non solo non si è fermato, ma si è allontanato a forte velocità dal luogo dell'incidente. La vittima per le gravi ferite riportate nell'urto è deceduta sul colpo. Il magistrato di turno della Procura di Firenze ha disposto il trasferimento della salma all'Istituto di Medicina Legale di Careggi per gli esami autoptici. I carabinieri della compagnia di Scandicci hanno effettuato i rilievi planimetrici e stanno svolgendo le indagini per risalire all'autore dell'investimento mortale.