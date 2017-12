FIRENZE, TRAVOLTO E UCCISO DA UN FURGONE: CACCIA AL PIRATA

9 dicembre 2017- 17:37

Firenze, 9 dic. - (AdnKronos) - Travolto e ucciso un pedone sulla strada a Montespertoli (Firenze). La vittima è un commerciante fiorentino di 49 anni, Leonardo Bianconi, residente a San Vincenzo a Torri e titolare di un negozio di alimenti zootecnici davanti al luogo dove è stato investito. E' accaduto verso la mezzanotte, in località Anselmo, in via Virginio all'altezza del numero civico 662. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri che stanno indagando sull'episodio, è stato investito da un furgone di colore bianco. Bianconi, che si trovava a Montespertoli per lavoro, dopo essere stato investito non è stato soccorso dal conducente del veicolo, che non solo non si è fermato, ma si è allontanato a forte velocità dal luogo dell'incidente. La vittima per le gravi ferite riportate nell'urto è deceduta sul colpo. Il magistrato di turno della Procura di Firenze ha disposto il trasferimento della salma all'Istituto di Medicina Legale di Careggi per gli esami autoptici. I carabinieri della compagnia di Scandicci hanno effettuato i rilievi planimetrici e stanno svolgendo le indagini per risalire all'autore dell'investimento mortale.