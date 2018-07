17 luglio 2018- 20:16 Fisco: 4 proposte Fi, giovedì conferenza stampa al Senato

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - "Un 'fisco amico genera fiducia' a famiglie e imprese, aiuta la produzione, favorisce gli investimenti e la creazione di nuova occupazione. E' questo il leit motiv su cui si muoverà Forza Italia nel tradurre i suoi programmi elettorali in iniziative parlamentari". Lo dicono Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, che giovedì 19 luglio, alle 10,30, presso la Sala Nassiriya del Senato, terranno una conferenza stampa di presentazione delle quattro proposte di legge. All'appuntamento parteciperanno tra gli altri i parlamentari Mara Carfagna, Giorgio Mulè, Renato Brunetta, Sestino Giacomoni, Stefania Prestigiacomo, Gilberto Pichetto Fratin, Giuseppe Moles e Massimo Mallegni."Di fronte al nulla prodotto dal governo, ancora peggio, di fronte al decreto cosiddetto 'dignità' che darà un colpo tremendo alle imprese del Paese, che creerà nuova disoccupazione incentivando nel contempo lavoro nero, Forza Italia intende bloccare questa deriva anche con la presentazione alle Camere di quattro proposte di legge: flat tax (proposta alla quale ha lavorato anche Enrico Zanetti), abolizione dell'Imu sui capannoni industriali, inversione dell'ordine di prova ponendola sempre a carico dell'amministrazione finanziaria, compensazione debiti-crediti", proseguono. "Quattro mosse per dare una scossa all'economia e alla crescita del Pil, per invertire una tendenza stagnante, che fa rischiare all'Italia un ulteriore e drammatico arretramento rispetto agli altri partner europei".