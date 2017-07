FISCO: AG. RISCOSSIONE, RISPOSTE ROTTAMAZIONE CARTELLE A PORTATA DI CLICK (2)

7 luglio 2017- 16:22

(AdnKronos) - La 'Comunicazione delle somme dovute', così si chiama la lettera che informa sull’accoglimento o l’eventuale rigetto della definizione agevolata, è stata già inviata per posta raccomandata o attraverso la posta elettronica certificata per chi ha indicato, al momento della richiesta di rottamazione di cartelle e avvisi (dl 193/2016, convertito in legge 225/16), l’indirizzo di pec sul modulo di adesione. La lettera informa anche su possibili debiti che per legge non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulla data entro cui effettuare il pagamento. La comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata (da una a un massimo di 5 rate) dal contribuente al momento della compilazione del modulo di richiesta, oltre al modulo per l’addebito in conto corrente. I bollettini contengono l’intestazione 'Equitalia Servizi di Riscossione', dal 1° luglio Agenzia delle entrate-Riscossione, che possono essere utilizzati per i pagamenti.