FISCO: AG. RISCOSSIONE, RISPOSTE ROTTAMAZIONE CARTELLE A PORTATA DI CLICK (3)

7 luglio 2017- 16:22

(AdnKronos) - Sono state predisposte 5 comunicazioni per differenti tipologie di casi: la prima (AT - Accoglimento totale della richiesta) riguarda coloro che hanno un importo da pagare per i debiti 'rottamabili' e non hanno invece nulla da pagare per eventuali debiti non 'rottamabili'; una seconda tipologia (AP – Accoglimento parziale) riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti 'rottamabili', ma hanno anche debiti non 'rottamabili'; il terzo caso-tipo (identificabile con le lettere AD) per coloro che non devono pagare nulla né per i debiti 'rottamabili', né per eventuali debiti non 'rottamabili'.Ancora, un quarto tipo (identificabile con le lettere AX) per quei contribuenti che hanno debiti 'rottamabili' e non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non 'rottamabili'; ultima tipologia (identificabile con RI), riguarda le adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono 'rottamabili' e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.