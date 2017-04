FISCO: AGENZIA ENTRATE IN VIDEO, SU YOUTUBE ARRIVA PRECOMPILATA 2017

24 aprile 2017- 15:31

Roma, 24 apr. (AdnKronos) - Vuoi sapere come accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata in maniera autonoma? Da oggi è online il nuovo video dell’Agenzia delle Entrate che spiega le novità di quest’anno e guida i contribuenti attraverso i passaggi da seguire per visualizzare e, a partire dal prossimo 2 maggio, eventualmente modificare e inviare il modello 2017. Il video è disponibile, sul canale YouTube dell’Agenzia, al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=wucCOHvnOzU. Il nuovo video dell’Agenzia introduce le principali novità della nuova stagione dichiarativa e spiega passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere in autonomia all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione. La funzionaria delle Entrate illustra anche tutte le modalità per entrare nella piattaforma: oltre al pin e alla password rilasciati dalle Entrate, si può infatti accedere con le credenziali Inps, con quelle del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici), con la Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.