FISCO: AGENZIA ENTRATE IN VIDEO, SU YOUTUBE ARRIVA PRECOMPILATA 2017 (2)

24 aprile 2017- 15:31

(AdnKronos) - Le risposte alle domande più frequenti, le scadenze e le altre novità sono invece disponibili sul sito di assistenza dedicato, https://infoprecompilata.agenziaentrate.it, dove sono elencati anche tutti gli altri canali di assistenza che saranno potenziati per rispondere alle richieste dei cittadini.Sono oltre un milione e 700mila le visualizzazioni dei video dell’Agenzia delle Entrate sul suo canale YouTube. Nelle clip i funzionari del Fisco illustrano le opportunità offerte dai servizi web, aiutano a eseguire con facilità gli adempimenti più comuni e informano i contribuenti su agevolazioni e novità. Gli argomenti dei filmati - che sono realizzati a costo zero, autoprodotti e ospitati gratuitamente sulla piattaforma YouTube - sono scelti tenendo conto delle effettive esigenze degli utenti attraverso l’utilizzo dei termini fiscali più ricercati in rete.