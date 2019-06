11 giugno 2019- 16:56 Fisco: Agenzia Entrate, pace fiscale, 12,9 mln di cartelle per 38,2 mld

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Circa 12,9 milioni di cartelle di pagamento per un controvalore pari a circa 38,2 miliardi di euro. Sono questi i dati di adesione alla cosiddetta pace ficale al 30 aprile che sono stati illustrati oggi al direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Antonio Maggiore, in occasione della sua audizione in Commissione Finanze del Senato.