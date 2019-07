25 luglio 2019- 17:26 Fisco: al tavolo P.Chigi Conte Di Maio e Tria, assente Lega

Roma, 25 lug.(AdnKronos) - Al tavolo a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali sulla manovra e la futura riforma fiscale non partecipa la Lega. Non ci sono infatti esponenti del Carroccio mentre da pochi minuti è arrivato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che siede accanto al viceministro Luigi Di Maio, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli e il viceministro dell'Economia, Laura Castelli. Il vertice di oggi è nato da una proposta di Di Maio formulata sulle pagine del Sole 24 Ore a pochi giorni dalla riunione al Viminale con le parti sociali convocata da Salvini e fonte di parecchi malumori.