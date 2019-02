14 febbraio 2019- 15:42 Fisco: al via nuovo FiscoOggi, in 2018 4 mln di lettori

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Puntuale, chiaro e ora anche più moderno e leggibile. FiscoOggi, il giornale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate cambia look e rinnova i suoi contenuti per rispondere sempre meglio agli interessi dei suoi lettori. Quasi 4 milioni di utenti e oltre 14 milioni di pagine visualizzate nel solo 2018, una media di 5mila contributi pubblicati ogni anno e un trend in continua crescita: con questi numeri all’attivo e un’architettura software di ultima generazione, il giornale cambia marcia e si presenta da oggi con più aree tematiche, una nuova grafica, una migliore organizzazione dei contenuti e un layout che si adatta in automatico a cellulari e tablet, per una lettura agevole anche in mobilità.Agli utenti sono garantite notizie tempestive, approfondimenti puntuali e commenti sull’attività e sui documenti di prassi. Un contributo quotidiano e autorevole che arriva direttamente dai funzionari dell’Agenzia, esperti sulle diverse tematiche fiscali, con il coordinamento della redazione interna.Più di 10 milioni gli utenti negli ultimi 3 anni, per un bilancio che nello stesso periodo conta oltre 22 milioni di accessi e ben 40 milioni di pagine visualizzate. Solo nell’ultimo anno sono stati quasi 4 milioni gli utenti che hanno fruito dei contenuti della rivista, più di 14 milioni le pagine visualizzate. In crescita (quasi del 24%) gli utenti che hanno effettuato l’accesso tramite smartphone. Sono circa 28mila gli iscritti alla newsletter, inviata quotidianamente per segnalare le novità pubblicate in giornata.