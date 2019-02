14 febbraio 2019- 15:42 Fisco: al via nuovo FiscoOggi, in 2018 4 mln di lettori (2)

(AdnKronos) - Alle aree tematiche già esistenti (“Attualità”, “Normativa e prassi”, “Giurisprudenza”, “Dati e statistiche”, “Analisi e commenti”, “Dalle regioni” e “Dal mondo”), va ad aggiungersi la new entry “Dal catasto”, con le notizie più attuali in materia catastale e di fiscalità immobiliare. Nella nuova sezione troveranno spazio le informazioni sull’attività degli uffici provinciali Territorio e sui servizi integrati fra Catasto e Entrate offerti al cittadino, sulle pubblicazioni e sulle statistiche relative al trend del mercato immobiliare a cura dell’Omi, sui contenuti di “Territorio Italia”, il semestrale di informazione tecnico-scientifica delle Entrate sui temi del governo del territorio.Si rinnova anche lo scadenzario, strumento sempre utile per verificare a colpo d’occhio le prossime scadenze fiscali, che ora possono essere aggiunte comodamente al proprio calendario grazie alla compatibilità iCalendar. Un’altra innovazione riguarda la modalità di navigazione delle mappe, sia per le notizie regionali (con un “punta & clicca” intuitivo si raggiunge la regione di proprio interesse) sia per la sezione “Dal mondo”, dove il globo diventa uno strumento immediato di ricerca del Paese di interesse, grazie anche alla possibilità di ingrandimento.