14 febbraio 2019- 15:42 Fisco: al via nuovo FiscoOggi, in 2018 4 mln di lettori (3)

(AdnKronos) - Sempre più ricca la sezione “Dal mondo”; articoli, notizie flash, schede sui singoli Paesi, a cui si aggiungono approfondimenti sulle modifiche normative relative a Stati europei ed extraeuropei, contributi dedicati ai lavori in ambito comunitario e alle entrate tributarie internazionali. Grande spazio è dato anche alle attività e agli incontri delle diverse organizzazioni internazionali su tematiche fiscal-finanziarie (Ecofin, Commissione europea, Ocse).La rivista ha visto la luce il 19 dicembre 2001 per offrire ai giornalisti, ai professionisti, agli studiosi, ai semplici contribuenti che utilizzano la rete notizie e commenti in tempo reale su tutto ciò che riguarda il fisco. Numerosi i contributi forniti giorno dopo giorno, anno dopo anno, suddivisi tra le varie rubriche e sezioni del giornale. Tra questi, pezzi di attualità, articoli su novità normative e di prassi, commenti a sentenze della giurisprudenza tributaria, elaborati nella rubrica “Dati e statistiche”, approfondimenti nella sezione “Analisi e commenti”, interventi nella sezione “Bilancio e contabilità”, “corrispondenze” dalle Regioni su attività e iniziative degli uffici locali, risposte a quesiti fiscali formulati dai lettori, english tax pills (rubrica in lingua inglese sulle principali novità fiscali introdotte in Italia), contributi audio e filmati realizzati per il canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate.