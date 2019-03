13 marzo 2019- 18:28 Fisco: Alleanza Coop, semplificare e chiarire norme su ritorno (2)

(AdnKronos) - Infine, per promuovere e rendere più semplice l’utilizzo dei workers buyout, uno strumento che si è dimostrato di forte utilità per salvaguardare capacità produttive ed occupazione nei casi di crisi aziendale, l’Alleanza delle Cooperative propone di “introdurre la non imponibilità, ai fini Irpef, della NASpIliquidata in un’unica soluzione e destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa”.Sul piano più generale, oltre all’esigenza di una complessiva semplificazione legislativa, i rappresentanti di Alleanza delle Cooperative hanno sottolineato come all’attuale sistema tributario manchi un "dignitoso livello di certezza ed uniformità quanto all’interpretazione e applicazione del diritto". Per imprimere una vera svolta sul piano della certezza del diritto tributario, occorrerebbe una codificazione delle molteplici norme in cui si articola la vicenda tributaria, disseminate in svariati provvedimenti. "Obiettivo auspicabile e non velleitario -secondo l’Alleanza- potrebbe essere rappresentato da una codificazione della sola parte generale del diritto tributario che fissi in norme destinate a durare nel tempo e coordinate sistematicamente, i principi di civiltà giuridica dell’imposizione, così da risolvere in radice i problemi di disparità di trattamento nell’applicazione delle imposte collegate alla frammentazione delle discipline".