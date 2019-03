2 marzo 2019- 12:37 Fisco: Ancot, in Lombardia record fatture elettroniche

Roma, 2 mar. (AdnKronos) - Spetta alla Lombardia il primo posto nella classifica per il numero delle fatture elettroniche trasmesse. L'analisi è dell'Ancot, Associazione Nazionale Consulenti Tributari su dati dell'Agenzia delle Entrate aggiornati a febbraio 2019. La Lombardia con oltre 80 milioni di invii e per la precisione 81.180.119 guida la graduatoria e alle sue spalle figurano: Lazio con 51.235.686 invii, l’Emilia-Romagna 13.524.740, Veneto 12.153.873, Piemonte 12.009.929, Toscana 8.048.074, Campania 6.947.742, Sicilia 4.696.895, Puglia 4.344.587, Marche 3.103.146 e Umbria 1.792.741. Complessivamente, alla data del 18 febbraio sono 230 milioni le fatture elettroniche inviate da parte di 2,3 milioni di operatori: più che raddoppiati gli invii di gennaio. “Abbiamo analizzato come con gli invii del solo mese di febbraio – dice Celestino Bottoni vice presidente dell'Ancot - il numero di fatture transitato per il Sistema di interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle Entrate, gestito dal partner tecnologico Sogei è più che raddoppiato rispetto a gennaio quando erano circa 100 milioni le fatture inviate da parte di un milione e mezzo di operatori. La nostra associazione di tributaristi ha predisposto un'apposita piattaforma di supporto ai nostri iscritti i quali attraverso il nostro portale interattivo di Ancot Service (www.ancotservice.it), hanno a disposizione tutti i servizi, tra i quali, ovviamente, la fatturazione elettronica e relativa archiviazione elettronica".