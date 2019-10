21 ottobre 2019- 13:25 Fisco: Ardita (Csm), 'carcere non è soluzione, meglio la confisca accelerata' (2)

(Adnkronos) - "In Italia si potrebbe considerare il carcere unicamente come rimedio per la grande criminalità finanziaria, specie quando quest’ultima si innesti nell’alveo della criminalità organizzata, ossia in un quadro nel quale il reato fiscale fa parte di un programma criminoso che prevede ruoli e partecipazioni per compiere una serie indeterminata di delitti - dice ancora Ardita - per disarticolare una organizzazione, allora potrebbe avere un senso ricorrere alla misura detentiva. Ma mi riferisco a casi che non si rispecchiano nel fenomeno individuale e generalizzato al cui contrasto sembra ispirarsi la riforma".Sebastiano Ardita, parlando poi delle dichiarazioni del ministro Luigi Di Maio secondo cui "il carcere per i grandi evasori è imprescindibile", dice: "Penso che con la sensibilità che è presente nel nostro paese e col sistema di misure alternative, più sarà alto il numero dei processi e delle condanne più bassa sarà la percentuale di condannati che varcheranno la soglia di un carcere". "E dunque - conclude il magistrato del Csm -questo rimarrà solo un proposito".