1 luglio 2019- 13:23 Fisco: Ascom Padova, bene avvio 'soft' scontrino telematico

Padova, 1 lug. (AdnKronos) - "Soddisfatti perchè le nostre preoccupazioni hanno trovato accoglimento e anche perché un avvio “soft” di qualsiasi nuovo obbligo è sempre ben accetto”. Arrivano commenti positivi dall’Ascom Confcommercio di Padova nel giorno dell’avvio del “documento commerciale di vendita o prestazione”, ovvero del nuovo scontrino che deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica.“Nei giorni scorsi – spiega Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Confcommercio Ascom Padova – considerato che molti fornitori di registratori di cassa non erano in grado di consegnare i nuovi né di modificare i vecchi, avevamo chiesto un’introduzione “a maglie larghe” dell’obbligo e oggi siamo soddisfatti di poter dire che il nostro rilievo è stato ritenuto degno di considerazione”.In effetti, i commercianti al dettaglio che non hanno ancora potuto dotarsi del registratore telematico per trasmettere i corrispettivi, potranno continuare ad utilizzare, per i prossimi sei mesi, il vecchio registratore di cassa senza incorrere in sanzioni, inviando i dati all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo.