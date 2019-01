14 gennaio 2019- 15:14 Fisco: Assindustria Venetocentro, imprese disorientate, subito semplificazione

Padova, 14 gen. (AdnKronos) - "L’esordio della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 segna qualche incertezza a seguito di dubbi operativi e interpretativi ancora non del tutto risolti dall’Agenzia delle Entrate". Assindustria Venetocentro sta seguendo con particolare impegno questa fase con un’assistenza costante alle imprese, dopo avere organizzato nei mesi scorsi incontri informativi con migliaia di presenze complessivamente tra Padova e Treviso."Ci auguriamo - dichiara Marco Stevanato, Vicepresidente di Assindustria Venetocentro con delega al Fisco - che in tempi ragionevoli questo nuovo obbligo contabile possa produrre vantaggi operativi anche per le imprese. Ad esempio utilizzando la fatturazione elettronica per rendere più efficiente la gestione del loro magazzino. Una evoluzione sicuramente auspicata ma, al momento, non percepita. Soprattutto dalle imprese di minore dimensione". "Al contrario, questo nuovo adempimento determina immediati vantaggi per l’Amministrazione finanziaria che vede ampiamente agevolata la propria attività di indagine e controllo. Proprio per questa ragione Confindustria continua ad auspicare che, a seguito dell'introduzione di questa nuova procedura, si provveda con tempestività ad avviare quel processo di semplificazione di cui le imprese hanno grande bisogno. Una riforma che da anni viene annunciata ma che vede una lenta applicazione", sottolinea.