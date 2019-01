14 gennaio 2019- 15:14 Fisco: Assindustria Venetocentro, imprese disorientate, subito semplificazione (2)

(AdnKronos) - Il bilancio di questi primi giorni di applicazione lo fa Bruno Carrera, Responsabile dell’Area Economia e Diritto di Impresa di Assindustria Venetocentro: "L’impressione che stiamo raccogliendo dalle imprese associate conferma un certo disorientamento causato da una serie di dubbi interpretativi/operativi che ancora permangono - spiega -. Come troppo spesso accade, l’avvio di nuove procedure contabili/amministrative non è mai accompagnato da un quadro di riferimento chiaro e definito in ogni suo aspetto". "Come dovrebbe accadere. Teniamo conto che le imprese non percepiscono, almeno in questa fase, alcun significativo vantaggio dall'introduzione della fatturazione elettronica. Semmai, hanno dovuto sopportare costi legati all'implementazione di nuove procedure informatiche", conclude.