30 settembre 2019- 11:53 Fisco: Bellanova, 'aumento Iva lo pagheranno i più poveri'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Se aumentiamo l’Iva il conto lo pagheranno i più poveri, i più deboli, i più fragili. Io faccio politica per difendere queste persone, non per aumentare le tasse. Italia Viva vuole lottare contro l’evasione. Con la fatturazione elettronica abbiamo dimostrato che si può". Lo scrive su twitter Teresa Bellanova di Italia Viva, ministro delle politiche agricole.