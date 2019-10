25 ottobre 2019- 16:48 Fisco: Berlusconi, 'da protesta a proposta, in piazza per tetto tasse in Carta'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Sabato scorso uno dei temi della manifestazione del centro-destra era proprio la protesta contro il governo delle tasse e delle manette. Ora però è necessario passare dalla protesta alla proposta, perché Forza Italia è l’unica forza politica a perseguire con fermezza e coerenza questi temi". Lo scrive Silvio Berlusconi, in una lettera in vista delle manifestazioni promosse per domani per raccogliere le firme per sostenere la proposta di legge costituzionale per introdurre in Costituzione un tetto all'imposizione fiscale."L’esperienza di questi anni -spiega il leader Fi- ci ha insegnato che porre un limite alla voracità dello Stato è molto difficile se non esistono regole che limitino i poteri dei governi, che sono sempre tentati di ricorrere allo strumento fiscale per aumentare le proprie capacità di spesa e quindi il loro potere. Per questo i nostri gruppi parlamentari –riprendendo progetti già studiati da tempo dagli economisti più vicini a noi– hanno preparato un progetto di modifica alla Costituzione volto a fissare un tetto all’imposizione fiscale: lo Stato non potrà mai, per nessuna ragione, imporre una tassazione superiore a un terzo della ricchezza totale prodotta nel Paese durante l’anno, né ad un singolo contribuente, persona fisica, famiglia o impresa, potrà chiedere più di un terzo dei suoi guadagni".