25 ottobre 2019- 16:48 Fisco: Berlusconi, 'da protesta a proposta, in piazza per tetto tasse in Carta' (2)

(Adnkronos) - "Abbiamo detto molte volte -prosegue l'ex premier- che questo è il livello più alto che il comune senso di giustizia possa tollerare. Una tassazione più alta viene percepita come un sopruso e invoglia chi può ad evadere le tasse: una scelta sbagliata ma spesso inevitabile di fronte alla rapina di Stato". "Per questo -conclude Berlusconi- vi chiedo di farvi tutti promotori, sabato 26 ottobre, di iniziative per spiegare questa nostra proposta ai cittadini e raccogliere firme a sostegno. Si tratta di allestire, nelle piazze di ogni città italiana, gazebo di Forza Italia dedicati a questo tema, nei quali distribuire ai cittadini materiale, dare informazioni, raccogliere firme. Un vero e proprio 'no-tax day' come ne abbiamo realizzati con successo in passato. Superfluo aggiungere che qualunque altra iniziativa vogliate assumere per far conoscere la nostra proposta (conferenze-stampa, convegni, incontri con le categorie, interviste sulla stampa o alle Tv locale ecc.) sarà quanto mai opportuna".