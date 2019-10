26 ottobre 2019- 19:08 Fisco: Bernini, 'fieri in piazza per tetto tasse in Costituzione'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - “Oggi siamo particolarmente fieri di riportare nelle piazze di tutta Italia una battaglia storica di Forza Italia: il tetto massimo alla pressione fiscale da fissare in Costituzione". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato."Il livello di civiltà di uno Stato -aggiunge- si misura anzitutto dallo spazio che lascia ai suoi cittadini per godersi i frutti meritati del proprio lavoro. Noi crediamo che quando la tassazione è superiore a un terzo dei guadagni diventi immorale. In Italia purtroppo quella effettiva arriva addirittura al 60%, come ci ricorda proprio oggi la Cna. E il governo di ipersinistra che sta guidando l’Italia senza il consenso degli italiani non solo non l’ha abbassata, ma con la sua sciagurata manovra ha previsto 8 miliardi di tasse in più. Nello stesso tempo, ci propongono una crociata giustizialista e giacobina contro gli 'evasori', indiscriminatamente, senza valutare l’enorme evasione 'di sopravvivenza' che purtroppo oggi esiste grazie alle loro politiche predatorie. Un governo del genere, affetto da mania tassatrice compulsiva, non è legittimato moralmente a parlare di lotta all’evasione”.