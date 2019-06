11 giugno 2019- 19:46 Fisco: Bitonci, 'grande successo pace fiscale per Stato e cittadini'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Promessa mantenuta. La Pace Fiscale è stata un vero e proprio successo che è andato ben oltre le previsioni: 1,7 mln di domande per oltre 1,5 mln di contribuenti che hanno deciso di regolare la loro posizione con il fisco. Un grande risultato che permetterà allo Stato di incassare 21 mld in 5 anni, e a molti cittadini di dormire finalmente sonni tranquilli senza più debiti". Così Massimo Bitonci, Sottosegretario al Ministero dell’economia e finanze."Agli scettici su quanto proponeva la Lega rispondiamo con i numeri: 13 mln di cartelle fiscali, per oltre 38 mld di euro di valore. Ciò dimostra che un fisco più equo può davvero abbattere l’evasione e far ripartire migliaia di imprese. Grazie ad emendamento della Lega, inoltre, si potrà aderire alla pace fiscale fino al 31 luglio sia con la rottamazione ter" che con il "saldo e stralcio", conclude.