12 giugno 2019- 12:08 Fisco: Capone, 'bene governo su pace fiscale, da respiro a italiani'

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - "La ‘Pace Fiscale’ varata dal Governo ha innescato un processo virtuoso, dando respiro a tanti italiani stretti nella morsa di Equitalia. Si tratta, infatti, di circa 13 milioni di cartelle esattoriali rottamate, pari a oltre 38 miliardi di euro. Auspico, quindi, che si prosegua in questa direzione attraverso una riduzione della pressione fiscale". Così in una nota Paolo Capone, il segretario generale dell’Ugl, in merito ai dati riportati da Antonino Maggiore, direttore dell’Agenzia delle Entrate, durante l’audizione in Senato.