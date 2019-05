28 maggio 2019- 13:39 Fisco: Castelli, 'lotta evasione per abbassare tasse a onesti'

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - “La lotta all’evasione fiscale non è solo una battaglia di civiltà ma è anche lo strumento che ci permetterà di abbassare le tasse a tutti i cittadini che le pagano regolarmente''. Lo scrive il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, su Facebook. I nuovi strumenti presenti nel decreto legge fiscale, secondo Castelli, ''ci hanno permesso di recuperare molte più risorse rispetto agli anni precedenti''. ''Il mio desiderio -prosegue il viceministro- è quello di vedere un capitolo unico di bilancio dedicato esclusivamente al risultato di tutto lo sforzo dello Stato e dei cittadini nella lotta all’evasione così che possa essere destinato a ciò che realmente serve''.L’obiettivo, conclude Castelli, è chiaro: ''Far pagare meno tasse a tutti facendole pagare a chi attualmente non le paga!”.