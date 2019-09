16 settembre 2019- 19:44 Fisco: Castelli, 'su flat tax per partite Iva sotto i 100 mila confronto con Ue'

Roma, 16 set. (AdnKronos) - La ‘flat tax’ per la partite Iva sotto i 100mila euro “non è a rischio ma è ovvio che misure come questa vanno monitorate. Stiamo aspettando ancora la risposta di Bruxelles sulla misura del tetto fino ai 100 mila euro. Non voglio allarmare nessuno, ma quando si fa una norma bisogna vederne gli effetti prodotti e valutare gli upgrade in relazione ai monitoraggi. C’è ancora una discussione e un confronto con Bruxelles su questo upgrade e stiamo attendendo". Lo ha detto a Sky TG24 Economia il viceministro all’Economia Laura Castelli.