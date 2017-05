FISCO: CISL, IN CAMPANIA PRESSIONE PIù ELEVATA, SEGUONO LAZIO E PIEMONTE (2)

13 maggio 2017- 13:22

(AdnKronos) - Tra Trento e la Campania vi è una differenza di pressione fiscale pari a 1.33 punti (0.89 nel 2008) che salgono a 2.37 punti tra Bolzano e Campania. La provincia di Bolzano è l’unica a presentare nel 2016 una pressione fiscale complessiva inferiore a quella del 2008. La ragione, spiega il Barometro Cisl, non dipende ovviamente dall’Irpef nazionale ma dalle addizionali locali. Nel 2008 la provincia applicava un’addizionale dello 0.9 su tutti i redditi, mentre nel 2016 consente una deduzione di reddito pari a 28.000 euro che esenta dall’addizionale la retribuzione media. Anche sulla retribuzione più alta (1.67 di quella media) si evidenziano sensibili differenze di pressione fiscale tra le regioni. Per questo livello di retribuzione è il Lazio a presentare la pressione fscale più alta e la provincia di Bolzano quella più bassa con una differenza di 2.15 punti (0.83 nel 2008). In tutte le regioni, Bolzano compresa, la pressione fiscale nel 2016 è sensibilmente più alta rispetto al 2008.