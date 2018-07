17 luglio 2018- 11:08 Fisco: Cna, regime forfetario anche a imprese con ricavi sotto 100mila euro

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - L’estensione del regime forfetario a tutte le imprese individuali e professionisti con ricavi inferiori a 100.000 euro è sicuramente la via giusta. E' la proposta che arriva dalla Cna, secondo la quale questa è "una misura che coniuga una reale semplificazione fiscale insieme ad una forte riduzione della pressione fiscale per centinaia di migliaia di imprese. Il regime forfetario nasce da una proposta della Cna che, sottolinea, "purtroppo e con rammarico della Cna, ha visto una applicazione limitata alle sole imprese con ricavi compresi tra i 25 mila e 50 mila euro, per effetto dei vincoli comunitari, dal momento che il regime, tra l’altro, prevede l’esonero dall’applicazione dell’Iva".