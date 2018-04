20 aprile 2018- 17:25 Fisco: Cna, su fatturazione elettronica serve semestre sperimentazione

Roma, 20 apr. (AdnKronos) - "Le condizioni poste dall’Europa rafforzano e confermano, implicitamente, le due richieste avanzate proprio dalla Cna cioè la necessità del rinvio della partenza e di un congruo periodo di sperimentazione. E' evidente infatti che per le imprese la fatturazione elettronica obbligatoria costringe a sostenere nuovi costi e a mettere in atto sforzi organizzativi ingenti che non possono rischiare di essere vanificati dopo tre anni". Ad affermarlo in una nota la Cna dopo che l'Europa ha concesso una deroga all'Italia sulla fatturazione elettronica obbligatoria e sottolineando la necessità di "un semestre di sperimentazione nel quale dovrà essere consentito il doppio regime di fatturazione, su carta e digitale".L’Ue, rileva, "ha concesso all’Italia una deroga alla direttiva sull’Iva autorizzando la fatturazione elettronica obbligatoria dal primo luglio 2018 al 31 dicembre 2021. Come riporta la Gazzetta Ufficiale dell’Ue (serie L99 del 19 aprile) si stabilisce una autorizzazione temporanea la cui eventuale proroga sarà subordinata a tre condizioni: che sia stato efficace il contrasto all’evasione Iva; che si sia ottenuta una semplificazione nella riscossione delle imposte; che il tutto non abbia comportato nessun aumento degli oneri amministrativi sulle imprese".Cna ribadisce che oggi "è ancora più importante che l’avvio dell’obbligo avvenga solamente quando avremo la relativa sicurezza che tutto possa funzionare regolarmente. E' altrettanto fondamentale che l’obbligo anticipato alla fatturazione elettronica della cessione di carburante, che dovrebbe partire dal primo luglio, venga rinviato di un semestre, per avere l’avvio simultaneo del progetto per tutti i soggetti. Va inoltre previsto un semestre di sperimentazione nel quale dovrà essere consentito il doppio regime di fatturazione, su carta e digitale. Dobbiamo evitare, lo ribadiamo, che tutto si trasformi in un aumento degli oneri e dei costi amministrativi a carico delle imprese".