31 ottobre 2018- 16:37 Fisco: Commercialisti, eliminare sanzioni e-fatturazione per tutto il 2019

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - Disapplicare per tutto il 2019, e non solo per i primi sei mesi del prossimo anno, le sanzioni previste per la tardiva emissione della fattura elettronica. Lo hanno proposto oggi il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel corso dell’audizione presso la Commissione Finanze del Senato sul decreto legge fiscale n.119. I commercialisti hanno proposto anche di ampliare a quindici giorni il termine di emissione della fattura, decorrente dall'effettuazione dell'operazione. "L’attuale termine di dieci giorni rischia - hanno spiegato- di essere insufficiente, in particolare in occasione del periodo feriale estivo".La categoria ha inoltre ribadito la sua richiesta di introduzione graduale dell’obbligo. Una richiesta che tiene conto, hanno affermato i commercialisti, "delle notevoli difficoltà che ancora oggi stanno incontrando in particolar modo i soggetti di minori dimensioni per l’adeguamento al nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati delle procedure e delle strutture informatiche necessarie".