FISCO: COMMERCIALISTI, IN 2017 PRESSIONE PER FAMIGLIE -0,2%

20 gennaio 2018- 12:04

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - Nel 2017, per la prima volta, si riduce la pressione fiscale (-0,2%) anche per le famiglie. A dirlo uno studio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che ha elaborato dati Istat – Mef su redditi e carico fiscale nell’ultimo periodo. Nell’anno appena trascorso è proseguita la flessione del carico fiscale generale iniziata nel 2014 (-0,1% rispetto al 2016 e -1% rispetto al biennio 2012-2013, record della pressione fiscale). Nel periodo 2013 -2016 per le famiglie invece lo stesso aumentava di 0,5 punti percentuali, registrando solo nell’ultimo anno una inversione di tendenza. Gravano in modo più significativo i tributi locali e le tasse sugli immobili. In particolare, tra il 2013 e il 2017, a fronte di un aumento del Pil nominale del 7%, il gettito Irpef è aumentato del 5,9%, il gettito delle addizionali Irpef è cresciuto del 12% e quello Imu/Tasi del 21%.